車齡16年的賓士車出現2組人馬喊標競價，因拍定人於過戶時，尚須自付超過13萬元的稅金及罰鍰，最終以2萬6000元拍定。（新北分署提供／葉書宏新北傳真）

貪官連累祖先要搬家！前行政院林姓消保官涉貪強索約20坪墓園，大手筆花費400萬元修建成家族式豪華墓園，因遭追討1400萬元退休所得，無力償還，行政執行署新北分署於今（6日）拍賣，第1次拍賣底價1800萬元，無人投標，將於5月4日舉行第2次拍賣。

法務部行政執行署新北分署今（6日）舉辦「123聯合拍賣會」，動產及不動產總拍定金額共643萬2580元。車齡16年的賓士車出現2組人馬喊標競價，因拍定人於過戶時，尚須自付超過13萬元的稅金及罰鍰，最終以2萬6000元拍定。

另外，陽信、板信、華泰、南山人壽、年代網際及東森電視等多檔未上市、上櫃股票，出現多組人馬搶標，最終均以高價拍定，其中東森電視股票154股，每股以126元拍定，超乎預期。

新北分署指出，位於中和區圓通段的10筆持分土地分5標拍賣，其中甲、乙、丁3標共7筆持分土地，由3人現場投標，分別拍定，拍定價額合計632萬9000元。

另外坐落在林口區「頂福陵園」內之「家族式豪華陰宅」，占地約20坪，建坪約16.17坪，義務人自稱可容納120個以上的骨灰罈，價值超過6000萬元，第1次拍賣底價1800萬元，無人投標，新北分署於5月4日下午3時「123聯合拍賣會」進行第2次拍賣，期待有緣人出現。

新北分署於每月第1個星期2，均定期舉辦「123 聯合拍賣會」，不動產拍賣程序固定下午3時進行，動產拍賣程序原則於上午10時進行，自2021年4月起，不動產拍賣兼採「現場投標」及「通訊投標」方式，歡迎民眾踴躍參與投標，相關資訊都可上新北分署官網查詢拍賣公告。

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