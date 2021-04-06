桃園市長鄭文燦6日下午前往裕利醫藥物流中心參觀。（姜霏攝）

位於大園區的裕利醫藥物流中心，擁有全台最大的醫藥物流中心，打造亞太區最大醫療冷鏈倉儲中心，全台近9成、上千萬劑的預防接種常規疫苗均是經由裕利醫藥冷鏈物流系統運送，桃園市長鄭文燦6日該物流中心參訪。

裕利表示，今年接下存放及運送首批新冠肺炎疫苗的任務，3月3日首批疫苗由大韓航空運抵桃園機場，隨後在航警局護送下，送往位於桃園大園區的物流中心冷鏈倉儲存放，而裕利也從桃園出發將疫苗安全運抵各地醫院，確保第一線的醫護人員能優先受到疫苗的保護。

鄭文燦6日親自前往裕利醫藥物流公司，實地參觀了存放疫苗的低溫設備、運送疫苗的冷鏈車，為了掌握疫苗配送過程，裕利發展出疫苗登記預約制度，而鄭文燦聽取建議後，也將會和中央討論是否引進該系統，藉此提升疫苗接種的秩序。

鄭文燦表示，裕利計畫將在桃園擴大投資，興建次世代物流中心，在人力資源層面，桃園市勞動局就服中心可提供就業者進行廠商媒合，而桃園也擁有許多產學合作的學校，後續將研議產學合作的可行性。

裕利股份有限公司總經理周志鴻表示，裕利公司在台灣已有32年歷史，當時希望能把全世界最頂尖的醫藥物流配送引進台灣，而選擇在桃園落腳，如今桃園已發展成為最重要的物流中心，感謝桃園市府與各界的大力支持，在桃園有最好的設施，能滿足全國醫藥物流的需求。

(中時 )