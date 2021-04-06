台鐵太魯閣號列車意外，不幸身故的袁姓司機員今天移靈台中，台中市長盧秀燕陪同家屬迎靈。（記者陳淑芬攝）

台鐵太魯閣列車事件不幸身故的袁姓司機員骨灰及靈位，由台鐵調派自強號專車護送他的骨灰回故鄉台中，「回家了！」袁家親友與台中市長盧秀燕、台鐵人員即鐵路企業工會人員在台中火車站列隊迎靈，親友泣不成聲，並由專車護送骨灰及靈位至台中崇德殯儀館安奉，場面莊嚴肅穆。

袁姓司機員的多名姪女及多年好友含淚迎靈，先前到場等候專車時即紅了雙眼，專車鳴笛進站，袁的2名姐姐分捧持遺照靈位及骨灰下車，「回家了！保佑大家平安」宗教界長者進行迎靈儀式，親友泣不成聲。

「敬禮！」台鐵及鐵路企業工會人員列隊行舉手禮，並由由迎靈車隊護送骨灰及靈位至殯儀館，場面莊嚴肅穆。

「這樣接人，何其悲傷」盧秀燕難掩悲痛心情，目送車隊離去時才發言，她說，袁姓司機員的2名姐姐很堅強地接弟弟回台中，至於後事，台中市府會尊重家屬的意願，全力協助。後續，由民政局及社會局等單位持續聯繫家屬予以協助。

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