投信法人指出，現在是資金面與總體面利多題材薈萃的時刻，疫苗及口罩讓疫情有效降溫，市場預期經濟解封指日可待，且之前擔憂的通膨壓力有趨緩味道；在基本面上，半導體需求優於預期，記憶體廠商獲利將逐季走揚，全球5G發展向上趨勢不變，且美國庫存已回到中性水準，有利後續台灣零組件廠接單。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預期台灣經濟成長在今年第二季見頂，全年GDP成長率可達4％以上，配合法說會旺季來臨，延續作夢題材，台股可望震盪盤堅。不過，技術面上加權指數與十年線乖離過大，需留意4月中下旬以後法說會與第一季財報公布後利多出盡。

沈建宏指出，進入第二季變數增多，包括三大央行寬鬆動能預期將在下半年趨緩、拜登加稅雜音提前浮現等，都提供第二季修正的背景，且外資在無法以摩台與T50反1避險後，加大期貨空單布局，在變數增加下，台股第二季震盪將更形加劇。

不過，雖然資金動能將趨緩，但熱錢持續尋找投資機會，對股市的修正不必悲觀，反而可逢低撿便宜。

在操作上，持續看好2021年汽車、電動車及伺服器供應鏈；另外，高股息個股具防禦力，也可納入選股考量，分散投資組合風險。

(工商 )