時序進入第二季，回顧第一季投信發行海外股票基金各類型表現，隨著新冠疫苗施打讓疫情對經濟的影響料降低，全球景氣有望逐漸走出陰霾，全球股市第一季表現不錯，進一步觀察第一季投信發行的海外基金績效表現，整體表現來看，亞股、印度、天然資源表現較佳。

個別基金績效來看群益印度中小、德銀遠東DWS全球原物料能源、保德信全球資源、瀚亞非洲、野村全球高股息、保德信全球中小、柏瑞亞洲亮點股票共7檔，績效達一成以上表現出色。市場法人表示，企業獲利獲得修復，有助於風險性資產表現續航，雖然美國10年期公債殖利率因疫苗量產施打激勵快速上揚，但也只是反映總體經濟層面復甦，還是可留意亞股、印度基金定期定額掌握長期投資契機。

群益投信指出，聯準會（Fed）持續釋放維持低利率環境的訊息，風險性資產表現仍可期，不過在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式。再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。甚至利用投信業者推出智慧理財機制，像是聰明又簡單的日日扣停利加碼機制，更可以幫自己投資理財增加效益。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度股市近期在創高後拉回整理，但自1月16日起展開首波疫苗接種行動，3月1日起第二階段也順利接續，政府加快疫苗接種速度下，外資亦持續進駐印度股市，令大盤表現相對有撐。印度今年經濟成長率可望達雙位數，加上設廠需求回溫，有助於吸引外資投資，因此成長潛力高的資訊科技股表現同樣亮眼，至於必需消費族群則呈現落後補漲格局。

展望後市，林光佑強調，市場對印度企業獲利增長預期轉趨樂觀，預期企業獲利增速將於今年維持偏高水準預料將逐季轉佳，且全球資金仍寬鬆，若後續疫苗開始大規模配發接種，在政策繼續支撐下，加上景氣回升，預估印度股市可望走出一波漲勢，不妨多留意印度基金投資契機。

(工商 )