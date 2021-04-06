台中市政府7日將推出配餘地標售案，共有水湳經貿、高鐵烏日及太平宗教專用區共22筆土地標售，不僅地坪達2萬坪總底價更高達158億，將為公庫帶來大筆可觀收入，引起藍、綠市議員的關注。中市府地政局指出，水湳標售配餘地所得價金，全數優先償付先前借貸支出開發費用；其餘地區標售收入則全數歸入平均地權基金，挹注市政建設。

台中市府公告資料，7日上午將公開標售的22筆土地，分別是水湳經貿17筆，其中有15筆是第一種生態住宅區，另2筆為文化商業區，總共地坪達9512坪，總底價達101億9000多萬元。

高鐵區則有4筆土地，分別是2筆商業區，1筆產業專區及1筆住宅區，土地加起來1萬零200多坪，底價總計55億9000多萬元；太平區是豐中段宗教專用區一筆，地坪493坪，底價7000多萬元。

藍營市議員楊正中指出，賣土地應要為台中市未來帶來繁榮、建設及稅收增加，創造更大的經濟效益；不能賣土地去還債或為賣土地而出售公有地。水湳經貿園區的文化商業區及高鐵商業區土地應暫緩出售，未來好時機時再公開標售，為市庫創造更可觀的收入。

綠營市議員陳淑華說，市府應創造穩健租稅收入，不能靠賣土地來籌措財源，這幾年都靠賣土地來增加財政收入；應隨都市發展慢慢循序漸進處理，不應一次大手筆的拋售。中市這幾年無重大建設大部分是延續過去，出售土地並未創造新的價值及效益，公帑並未用在刀口上。

地政局長吳存金強調，市府長期推動各項軟硬體公共建設，有秩序地引導都市發展營造良好投資環境，企業用地需求日增。去年及今年桃園市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市等縣市也都有將配餘地拿來標售情形，作法全國一致，盼外界勿泛政治化解讀，共同為大台中城市發展努力。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，政府打炒房之後，建商面對土地成本高、貸款低、銷售慢的壓力，很多建商拿到標單資料還在觀望中，但黃金地段對台北開發商很有吸引力，看好捷運開通後帶動發展，與以往不同的是，不只建商想投標，資金回流的傳統產業、科技業也有意願大手筆購地，蓋企業旗艦總部甚至養地。其他建商透露，市府釋出的土地，連北部財團也想標地推案插旗台中。

(中時 )