撞擊瞬間曝光！運安會公布太魯閣號50死真相（撞擊畫面從8:29開始）

太魯閣號2日撞上掉落軌道的工程車，釀成50死200多人受傷的悲劇，第一時間工地主任李義祥稱，停車時有拉手煞車，不知為何車子會滑落邊坡，但運安會主委楊宏智今打臉李義祥的說法，表示工程車掉落時引擎是發動狀態。

運安會今召開記者會，還原太魯閣號撞上工程車的事故現場，針對李義祥聲稱，有將工程車停妥並拉手煞車，楊宏智表示，當時工程車引擎是有啟動的，才會有行車記錄器畫面顯示，工程車直到下滑卡到樹叢後引擎熄火，行車記錄器的畫面也跟著消失，接著，工程車滑落至軌道上，約1分鐘後遭到列車高速撞擊。

至於，李義祥是何時下車的，楊宏智表示，這部份要交由檢調處理。另外，太魯閣列車是否有機械故障疑慮，楊宏智說一切都很正常，包括駕駛員的煞車及作動都很正常，從行車記錄器畫面可以看到，駕駛在看到工程車橫躺在軌道上後已盡最大努力，做到煞車。

台鐵太魯閣號出軌事故 運安會召開記者說明會

(中時新聞網)