Spotify 推出全新的個人化歌單合輯— Spotify Mixes。Spotify Mixes 按照獨特的聆聽偏好內建個別使用者喜愛的歌曲，並持續更新推薦 Spotify 認為用戶會喜愛的歌曲。如今，Spotify全球的免費及 Premium 用戶將可造訪三個全新合輯分類，包含藝人合輯（artist mix）、曲風合輯（genre mix）及時代合輯（decade mix），不僅名稱清楚也容易記憶，並會隨著個人聆聽偏好持續演變。

Spotify指出，每個合輯分類不僅頻繁更新，也將會有多個依據使用者常聆聽的藝人、曲風及時代而建立的歌單——皆以個別使用者作為核心創建而成。這些全新的個人化歌單是受到 Spotify 目錄中極受歡迎，同時也是現有使用者最常聆聽的 Daily Mix 的啟發。

Spotify推出Spotify Mixes，是為兌現在三月舉辦的 Spotify 線上活動 Stream On當中的承諾。當時Spotify 宣佈將會透過加入更多更加個人化且日新月異的歌單給個別使用者，來持續發展及擴大其喜愛的 Daily Mix 合輯。

在 Stream On 中，Spotify 研發長 Gustav Söderström 說道：「Spotify 不只有一種體驗，事實上有超過 3.45 億種不同的 Spotify 體驗——每個使用者都不同。每一天，在 Spotify 上都有 5 萬億個事件發生——無論是搜尋、聆聽、喜愛，還是其他無數的行為，都驅動且帶領著我們的機器學習系統。這讓我們有能力以前所未有的方式推動音訊的發現。」

Stream On: Spotify Connects Creators and Listeners - Gustav Söderström

Spotify Mixes 代表了 Spotify 全新一代的重點個人化服務，提供聽眾全新的機會依照他們已經喜愛的音樂進行探索。而使用者將能夠在搜尋中的「專屬於你」類別找到全新的藝人合輯、曲風合輯及時代合輯。

若想要知道更多關於 Spotify 運用機器學習技術的相關資訊，Spotify 研發長 Gustav Söderström 已在 Spotify: A Product Story podcast 的最新一集中分享更多。這個 podcast 系列旨在讓使用者一窺什麼樣的決定帶領了 Spotify 的產品進化。

(科技)