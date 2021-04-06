中部地區水情由橘燈轉為紅燈，彰化市全區6日起實施限水「供五停二」措施，多數民眾早早儲水備用，但美髮、餐飲業者，擔心第二天水不夠用，本月起乾脆調整店休，周三不營業。小吃業者抱怨，洗滌、煮食都要專程出門去載水，實在太累人，不如店休1天不賣了，比較輕鬆。

停水第一天，彰化市東民街、南郭路一段許多業者已經抱怨連連，光為了載水儲水，搬運水桶，體力就吃不消；不少小吃業者、美髮業者乾脆調整店休，停水第二日不營業。部分機關學校職員光是為了訂午餐便當，連打了3家才成功，7日外食族恐怕更傷腦筋。

彰化市東民街金記牛肉麵因為停水，店內逆滲透設備停擺，洗菜與煮食用水都得專程另外出去買水載回來，店內水桶全部裝滿備用，業者批評一連停水2天讓一般民眾恐慌性儲水，用不完反而更浪費。（謝瓊雲攝）

彰化市東民街金記牛肉麵因為停水，店內逆滲透設備停擺，洗菜與煮食用水都得專程另外出去買水載回來，店內水桶全部裝滿備用，業者批評一連停水2天讓一般民眾恐慌性儲水，用不完反而更浪費。（謝瓊雲攝）

東民路上金記牛肉麵店業者指出，一連停水2天，店內加裝的逆滲透設備也停擺，除了載水洗菜，還得額外花錢、花時間，耗費勞力買水，就算全部改成外帶，營業稅金、水費也並未減免；大家瘋狂儲水，明明就用不了那麼多，反而造成浪費，這樣真的有節水嗎？倒不如用優惠措施，鼓勵民眾節約用水，省水又省錢。

豆花業者則指，他們與少數業者有自備水塔，可以儲水備用，還可以勉強度過，但多數餐飲業用水量大，管線末端早就沒有水，要撐2天真的不容易。美髮業者則指，停水兩天只提供預約剪髮、燙髮服務，不接洗頭客人，免得頭洗到一半水不夠或沒了，那就慘了。

因應限水措施，位在彰化市自來水管線末端區域的店家都決定調整店休，周三不營業，連診所也配合調整門診時間，周三只看上午半天的早診。（謝瓊雲攝）

自助餐業者莊小姐說，南郭路一段位在八卦山區，已是自來水管線末端，5日中午過後就沒水了，復水後恐怕也要等到中午過後才有水；店內從老闆到員工5個人，因為內用、外帶全改用免洗餐具，不必再洗滌餐具，但光為了洗菜、煮菜，1天下來每個人都騎車載著20公升水桶來回十趟，搬水桶搬到歪腰，太累人！她說若能改為供三停一，衝擊就不會這麼大，不然明天整條街上一半的店家都不想營業了。

(中時 )