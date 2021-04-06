投信法人表示，在全球疫苗開始施打下，樂觀氣氛加溫，致投資風險偏好上升，帶動資金大幅回流新興市場，亞股近期受惠資金流入而上漲，以印度表現最佳。就總經分析，歐美持續復甦帶動亞洲出口國家如大陸、台灣、南韓經濟快速恢復，其中以半導體與電動車相關概念最強勢。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，拜登執政意味著美國財政赤字的擴大和美元走跌，如果美元繼續走貶且全球經濟開始回升，則新興市場股票表現將超過成熟市場，而經濟成長力道相對強勁的亞股最為受惠。

李文孝指出，就產業來看，企業需要採納人工智能、自動化、5G及生物科技等新技術以維持增長，相關新科技將會繼續表現強勁，隨著世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注，亞股在這些利基產業布局相對具優勢，長線持續看好。

李文孝指出，預估新興市場2021企業獲利將成長25％，在基本面好轉下，新興市場震盪後仍將持續吸引長線資金。以區域來看，新興亞洲獲利表現最佳，其中以大陸及台灣最為看好，大陸因經濟成長動能最快，未來股市上漲動能將最強；台灣受惠新科技商品帶動電子出口產業，加上內需復甦，持續正向。由於亞股仍在主升段多頭格局，短期震盪修正過程中，反而是尋找績優個股的時機。

(工商 )