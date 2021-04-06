Apple Arcade 提供用戶的獨特權益包含沒有廣告，沒有 app 內購買，支援 Apple 的使用者隱私保護，而且一次訂閱就能讓最多達 6 位家庭成員暢玩所有遊戲。 近期新加入的獨家 Arcade 原創遊戲，包括《NBA 2K21 Arcade 版》、《Star Trek：Legends》和《Oregon Trail》。根據蘋果最新政策，Apple Arcade 還推出兩大全新遊戲類別，也就是「跨世代經典」和「App Store 精選傑作」。而Arcade 原創遊戲可跨越裝置，在 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV 體驗；跨世代經典和 App Store 精選傑作在 iPhone 及 iPad 上提供。

跨世代經典系列提供廣受喜愛的經典類型遊戲，包括《Good Sudoku by Zach Gage》、《國際象棋 - 玩與學》和《Backgammon》，而 App Store 精選傑作系列則為 Apple Arcade 帶來 App Store 中幾款獲獎肯定的最佳遊戲，包括《Threes!》、《迷你地鐵》和《水果忍者 - 經典版》，這些遊戲全都沒有廣告，並已完全解鎖。 這兩大全新類別將加入 Arcade 原創遊戲，讓該服務的遊戲目錄增加到超過 180 款遊戲。Apple Arcade 包含在 Apple One 中，或可以每月 NT$170 的價格訂閱，並免額外付費試用 1 個月。

Apple App Store 副總裁 Matt Fischer 表示：「在推出後的這一年來，媒體評論家和粉絲肯定了 Apple Arcade 的創造力、多樣化遊戲選擇，以及對玩家隱私權的保障，提供能與親朋好友同樂的安全遊戲服務。今天，我們將呈獻自本服務推出以來最大規模的擴增，即日起提供超過 180 款出色遊戲，包括全新的 Arcade 原創遊戲、跨世代經典系列和 App Store 精選傑作系列。 無論是新加入的獨家 Arcade 原創遊戲，包括《NBA 2K21 Arcade 版》、《Star Trek：Legends》和《Oregon Trail》，還是 App Store 上最受喜愛的遊戲，像是《紀念碑谷》和《Threes!》，又或是如《Backgammon》等傳統遊戲，我們提供包羅萬象的遊戲體驗，讓每個人都能盡情遊玩。」

過去Apple Arcade強調的是平台原創遊戲，唯有透過Apple Arcade訂閱，才能夠體驗屬於此方案內的遊戲，而在Apple Arcade當中的遊戲，也不會在App Store獨立上架。但是在今日新增「App Store 精選傑作」（以及「跨世代經典」）類別後，訂閱Apple Arcade的用戶也可以玩到一些過往曾經獲獎的最佳遊戲，代表收錄在Apple Arcade的部分經典遊戲，使用者也可以單獨購買得到。

(科技)