春天來臨，象徵快樂的美好開始，即日起至4月29日，香港迪士尼樂園度假區推出全新春天活動，Duffy與好友已準備好一系列「吃、玩、買、住」春日體驗，讓你在台灣也能透過照片與親朋好友一同感受歡樂氛圍。

今年，Duffy與好友的友情故事展開奇妙新篇章，Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn與新朋友'Olu Mel將隨時現身美國小鎮大街，拿著可愛的復活節小裝飾，擺出最萌姿勢與你自拍，歡慶春天好友相聚時刻。小賓客更可到訪動畫藝術教室，參與樂園首次教學如何繪畫Duffy 和StellaLou的可愛模樣。

Duffy與好友將隨時現身美國小鎮大街，手拿復活節小裝飾，擺出最萌姿勢與賓客自拍。（圖／香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼推出一系列Duffy與好友主題美食，讓賓客在拍照打卡之餘，還可以大啖春日甜蜜滋味，包含小籠包造型甜品點心配花茶、Duffy與ShellieMay造型巧克力，特別引人注目的是Duffy與好友全日早餐造型甜品配奇異音樂家，將六位Duffy與好友造型甜品一次送上，可愛到令人捨不得吃。漫步探索樂園的期間，別忘了買一支Duffy造型的棉花糖餅乾棒棒糖、ShellieMay造型的草莓餅乾棒棒糖，更別錯過可愛復活蛋造型的香脆焦糖奶油配香草蛋糕，或蛋白餅配檸檬蛋糕。

柚子芒果及椰汁班蘭口味甜點小籠包、造型巧克力佐花茶。（圖／香港迪士尼樂園提供）

Duffy造型棉花糖餅乾棒棒糖、ShellieMay造型草莓餅乾棒棒糖、復活蛋造型香脆焦糖奶油配香草蛋糕、蛋白餅配檸檬蛋糕。（圖／香港迪士尼樂園提供）

於香港迪士尼主題酒店，華特餐廳則推出全新「華特甜品車」，集結多款精緻Duffy與好友主題甜品，每款都令人迫不及待想品嚐。此外，閨蜜相聚的最佳節目就是一邊享用「芊彩茶點鬆一鬆Duffy與好友」下午茶，一邊輕鬆暢談。下午茶餐點包含各式各樣Duffy與好友可愛造型甜品，例如：藍莓杯子蛋糕配焦糖奶油、百香果棉花糖和鬆餅等，更寫上「Sweet Sweet Friends」窩心字句。

「芊彩茶點鬆一鬆Duffy與好友」下午茶。（圖／香港迪士尼樂園提供）

今年，香港迪士尼推出限定「Spring into Dance」系列，以米奇與好友及Duffy與好友為主題，共有超過30款商品，包含蓬鬆柔軟的兔耳朵造型玩偶、掛袋、飾品、頭飾等。其中，廣受歡迎的春日復活兔主題Duffy與好友商品以全新春季服飾造型登場，全新米奇與好友復活節彩蛋造型神秘禮物盒亦備受矚目，每盒內藏有一隻以色彩繽紛的復活節彩蛋為造型的迪士尼朋友。最後，StellaLou粉絲千萬別錯過以她為主題的系列商品，絕對是收藏之選。

限定「Spring into Dance」系列以米奇與好友及Duffy與好友為主題，推出超過30款超萌商品。（圖／香港迪士尼樂園提供）

以StellaLou為主題的系列商品。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Duffy與好友在香港迪士尼樂園度假區與你迎接奇妙春日！

★獎品內容 ｜ 抽出4名粉絲，每人可獲得香港迪士尼樂園紀念品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/14

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)