高雄市長陳其邁6日指出，高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫，未來5年，中央政府將投資110億元，引進300億元投資，並創造1,200億元產值，是推動高雄產業轉型與創造就業的重要計畫，高市府和台電合作，釋出位於亞灣鑽石級地段的「特貿三」招商、開發，是高雄轉型之鑰，只准成功，不許失敗。

繼3月30日前進台北召開首場招商說明會後，高雄市政府6日在市府四維行政中心，舉辦「特貿三」第二場招商說明會，高雄市長陳其邁在會中強調，特貿三跟亞灣區開發，對高雄而言是高雄轉型之鑰，只准成功不許失敗。

陳其邁表示，亞灣區不只「特貿三」的一個招商，更重要的是，在亞灣區建構一個全台灣最大的一個5G AIoT的試驗場域，提供不只觀念的驗證，包括商業模式跟整個服務模式的驗證，未來產業成型，將會帶動至少300億的投資，1,200億的產值，所以，特貿三的招商，是一個官方跟民間的合作，也加速引進民間的資金來開發，希望在未來5G AIoT的園區，能夠加速成為台灣甚至全球最完整的產業聚落。

他說，目前已有多家大型電信平台商，包括中華電信、遠傳、台哥大等，及微軟、亞馬遜、Cisco等全球雲端平台業者，表達有進駐5G AIoT創新園區意願，期待未來能以大帶小的方式，全面發展產業。

陳其邁指出，高市府除加速創新園區開發，對於亞灣區將帶來的大量就業機會與人口，也會兼顧投入公共建設及服務，以提供更優質的辦公及生活環境。

(工商 )