清明連續假期結束，台股(6日)開盤跳漲超過140點，權值王台積電大漲13元、以615元開出後完成填息，聯發科也一度站上千金行列，鴻海則是微漲，台股盤中一度觸及1萬6,800點關卡，終場收在16739.87點，上漲168.59點，成交總額3,365.34億元新台幣。隨著台積電ADR連日強漲，加上3年1,000億美元投資計畫曝光，台積電被外資大買超過萬張，國泰台灣5G+ ETF更高居買超第一。

三大法人合計買超新台幣183.31億元，自營商買超41.63億元，投信賣超2.82億元，外資及陸資買超144.5億元。台積電終場收漲8元或1.33%、報在610元，成交張數36,531張，外資買超逾12,581張，三大法人買超逾13,227張。

台積電在3月17日除息後，一度跌破600元關卡，接連失守月線、季線，甚至收盤價一度回測至575元。在歷經13日個交易日完成填息，主要是上周透露未來3年資本支出達1,000億美元，將帶動台積電設備廠概念股上揚，包括京鼎、萬潤與閎康亮漲停板，盟立與家登大漲近6%，其他台積電概念股也普遍上漲。

從外資買超來看，前10名分別為：國泰台灣5G+、台積電、期富邦VIX、日月光投控、中信金、中石化、中鴻、欣興、慧洋-KY、中鋼。其中國泰台灣5G+ ETF，為台灣企業在全球5G產業扮演上中下游供應鏈重要角色，追蹤包括台灣半導體、通訊與電動車設備等標的，台積電比重就占29.30 %。

三大法人買超ETF方面，除反向型ETF、期貨ETF之外，含「積」量為主的包括國泰台灣5G+、元大未來關鍵科技、元大全球未來通訊也遭法人青睞。

(中時新聞網)