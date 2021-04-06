台鐵太魯閣事故凸顯工地安全管理問題，也讓營造業者上緊發條，急尋相關設備以加強工地安全管理。中保科技旗下保創科技推出的智慧工程管理平台與智慧安全帽，能協助業者落實工地安全管理，這兩天收到相關詢問電話，訊問數量增50％。

保創科技執行長周興國表示，新推的智慧工程管理平台，除了做到安全的層層把關，還能協助營造業者提升管理效率。舉例說明，該管理平台能精準定位工作人員所在的樓層方位，發生意外時，能掌握工人所在位置，提供有效資訊給消防局或救難系統，增加救災速度，把握黃金救援時限。

周興國補充，不時聽聞工地發生坍崩等意外，裝設傾斜儀或沉陷計，當邊坡發生傾斜現象，保創科技的智慧平台能立即通知相關人員，在災難擴大前提前預警。

現行的工地現場，工人進出管理多以紙本統計，保創科技的智慧工程管理平台，採用人臉辨識(進出入辨識／體溫量測)，也可避免代打卡，管理者能隨時掌握上工人數與每個工班到員狀況，也能掌握工地各項專案(如弱電、機電、消防 等)進度、工作日誌等資訊。工人進去工地前，在公眾健康站可執行上工前酒測。該智慧平台已導入目前施工的建案中。

此外，民間工程作業環境危害中，常見營造工地，鋼筋工及模板工等作業中不正確配戴安全帽或為沒有全程佩戴安全帽的違規行為。

為了協助營造業者做到職場安全管理，保創科技推出智慧安全帽，透過 AI 影像辨識，能監控工人進入工區或工作期間是否未戴安全帽，不僅降低工安風險，也減輕管理者的負擔，也能擴大AI影像辨識的應用，例如當工地設備或大型物件出現在禁止堆放物品的要道或區域時，系統能立即發出提醒，通知相關人員及時處理，以避免類似台鐵憾事再度發生。

(中時 )