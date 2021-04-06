長榮機長劉應隆因仍處居家隔離階段，透過視訊向桃園市長鄭文燦及桃園市府官員陳述淪陷執勤、隔離的無限循環。（姜霏攝）

新冠肺炎疫情自去年爆發以來已經長達1年多，機組員長時間在檢疫隔離與工作間交替，心理壓力爆棚，不僅無法外出，甚至連家中長輩命危要探訪都是一大困難，桃園市長鄭文燦6日下午至長榮航空公司訪視機組員檢疫情形，與居隔中的機長視訊交談，聆聽機組員的心聲。

機長劉應隆提到，身為機長，該做的防疫措施要做好做滿，但不必要的也不用演給別人看，一年多緊繃狀態下，直言「感覺自己就像是犯人」，每天被關在牢籠裡，失去了自由及生活品質。他更透露，年初家父的身體不好，姊姊來電告知期盼他能到醫院看家父最後一面，但從早上辦理相關手續，突破重重的難關終於見到家父30分鐘，而他返回居隔住所後，接到了家父走了的消息，讓他感嘆的說，期盼中央能有條件地縮短機組員的隔離時間，省去繁複的手續時間。

機師工會理事長李信燕也質疑，去帛琉旅遊泡泡的旅客返台不需要居家隔離，但是載他們去的機組員竟要居家隔離？讓她感到相當疑惑，期盼政府能比照規定，不要有雙重標準的情形，她也坦言機組員長時間受到精神壓迫，已經受不了這樣的壓力了，希望政府能傾聽機組員的心聲，做出適當的調整。

桃園市長鄭文燦表示，之前呼籲大家不要對醫護人員標籤化，現在也同樣呼籲民眾不要針對機組人員標籤化，透過訪視機組員能夠更深切的感受到他們的壓力，隨後也會將機師工會的意見反映給指揮中心，另「加強版自主健康管理」有定義模糊的地方，將會建議中央檢討，同時也會向指揮中心建議，讓機組員先施打疫苗、提高防禦力，但最終決定仍尊重中央意見。

(中時 )