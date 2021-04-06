新北市今日新增3例新冠疫苗接種後不良通報，第1例為男性醫護人員，接種後出現疼痛、發冷等不適症狀，已緩解，屬非嚴重不良事件；第2例同樣為男性，接種後出現頭痛、發燒等不適症狀，目前仍有輕微症狀，屬非嚴重不良事件；第3例為女性醫護人員，接種後出現胸悶症狀，目前仍有輕微症狀，屬非嚴重不良事件。

新北市衛生局表示，新北市至今累計11例疫苗接種不良通報，僅1件為嚴重不同事件，目前9例已康復、2例仍在追蹤中；此外根據統計，新北市今日（6日）新增接種107人，累計接種2037人。

(中時 )