房地產代銷「龍頭」海悅（2348）今（6）日公告2021年3月合併營收為4.27億元，年增率121.01％，累計第一季合併營收12.35億元，年增率129.3％。海悅國際表示，將持續與建商戰略合作，提升營運效益。

海悅國際今天公布3月合併營收，單月為4.27億元，係全台代銷版圖持續擴張，布局低基期區域房市，且房市以自住、首購、首換為主力購屋族群，公司與政府房市政策同軌，代銷合理的單價總價產品，憑藉大數據精準行銷策略，推升3月合併營收年增率121.01％。

海悅國際表示，主要代銷案，包括新竹《建林新竹之昇》、台中《達麗創世紀》等案均有卓越銷售表現；此外，台北《元利台大公館》、《文德好境》、《良茂詠悅》、《川騰仰士林》；新北《合環Land Mark》、《莫內花園》、《宏璟榮華》；桃園《禾悅花園》、《昭揚天御》、《昭揚天馳》、《尊勝白金花園》；台中《皇普莊園》以及高雄《美術白天鵝》、《太子城》等多個包銷建案亦持續銷售貢獻，挹注第一季合併營收12.35億元，年增率129.3％。

海悅表示，3月甫公告以土地總價款6.7億元，向長耀建設取得新北市板橋區新興段248.47坪土地，係規劃與新潤建設共同開發板橋湳雅夜市生活圈住宅案。

海悅表示，將持續與理念契合建商策略合作，共同開發、銷售不動產，為挹注穩定的代銷本業與轉投資收益，從《達麗創世紀》、《擎天森林》兩大建案，及與達麗建設再度合作，布局台中科博館商圈案，結合建商品牌及業務優勢，挹注穩健之營運活水的重要性。

展望上半年，海悅第二季預計進場銷售的代銷建案，包括：台北市《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、《擎天森林》、《藏美寓ART》；新北市《宏普Garden Park》、《聯上澐朗》、《順天美術館》；台中市《鉅陞南青山》等建案，隨著區域房市銷售展望佳，第二季業績來源無虞。

後續規劃進場銷售有台北市《敦仰》、《采吉》；新北市《新潤心城2》、《新莊科達花園》；桃園《亞昕青埔案》、《新潤君頤》、《憶聲智匯科技園區》、《昭揚天銳》；台南市《湖映白》、《桂田磐古2》。

海悅表示，總計全台合計在手建案總銷金額逾千億元，規模經濟加上轉投資收益，尤其是與理念契合建商策略合作，逐步放大貢獻，對公司長期發展將更有助益。

(工商 )