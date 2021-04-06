台開（2841）2020年財報被會計師出具「繼續經營有重大不確定性」的查核報告，7日起將被打入全額交割股。6日台開發布新聞稿表示，台開之所以會被打入全額交割，是因為政府行政作為影響所致，由於台開配合政策，承作各地方政府代辦開發工業區業務代墊款的龐大資金壓力所致，並喊話國家政府要支持台開，解決台開的問題。

台開即將在7日打入「全額交割股」，6日一開盤，股價跳空，強鎖跌停板5.87元，直到終場，成交量為1萬7,477張，委賣張數高掛。

6日台開發出新聞稿表示，台開原為省政府轄下成立，宗旨便是專責配合國家經濟政策開發工業區及土地，民營化以前股份全數由政府及公股銀行持有，奉行政院命令辦理工業區及國內土地公共工程開發業務。

台開表示，依台開公司民國87年08月20日公開說明書所載，台開公司代辦各地方政府之工業區開發成本高達151.8億元，89年及90年間卻因為代辦土地開發款項回收期限無法確定，提列備抵約16.5億元，存保公司89年在財政部命令下監管台開公司，期間也未能解決開發成本回收相關問題，因此證交所於91年第一次要求台開公司變更交易方式，至94年11月才恢復。

台開表示，97年台開全面民營化後，歷經台開公司積極開發及銷售工業區土地，截止109年底工業區應收債權已降至72.4億元。

台開表示，其中台開公司以自有資金為政府代墊約48.7億元，雖工業區開發屬國家重大經濟發展政策，但金融機構卻僅願意貸款約3成，致會計師雖簽證台開公司109年度財務報告為無保留意見，但因現金流不足而加註繼續經營有關之重大不確定性意見。

台開表示，台開被打入全額交割，是因政府行政作為影響所致。

台開表示，109年遭遇嚴重新冠肺炎疫情影響，台開公司投資的金門風獅爺購物中心，仍持續受到影響，兩岸小三通暫停營運、航運減班及金門多處景點關閉，來金旅客大量減少，嚴重影響園區整體運作及營業收益；109年11月中，又遭遇臺中市政府以尚未確定之債權向法院聲請假扣押，導致台開公司與銀行間關係緊張，而其他地方政府則持續違法違約，拒絕台開公司繼續出售土地以回收開發成本。

台開表示，事實上為解決受託於各地方政府代辦開發工業區業務代墊款的龐大資金壓力，近年多次向中央、地方政府及多位民意代表陳情，試圖解決工業區相關問題，雖有部分民意代表及經濟部工業局願意開會協調，但地方政府卻仍用行政、司法手段加以杯葛，致今未能解決，加上公股銀行未能配合國家政策予以支持，導致台開公司現金流大量受限。

台開表示，台開公司從88年轉為民營企業、開發工業區或為政府代墊開發費用等決定，向來皆為配合政府政策，而自行承擔一切原屬於國家的責任，若依據台開公司上市時公開說明書，工業區業務應另行成立公司，或可以參考中工、榮工案例由政府自行承擔，但台開公司卻因時逢精省政策推行，被迫全面承擔政府債務，如今又遭受地方政府不公義，以行政、司法手段加以杯葛土地出售業務，陸續自102年1月14日起停止銷售至今，又不願依法編列預算返還台開公司，造成閒置未售工業區土地面積超過86,000坪，總金額超過90億元，實讓台開公司痛心疾首，只能期待有為的中央政府及司法單位以有魄力的手段，解決台開公司與地方政府的問題。

(工商 )