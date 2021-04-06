109學年度JHBL國中甲組籃球聯賽總決賽7日展開，大倫國中男女籃球隊晉級8強，獲縣長徐耀昌等人授旗勉勵，期許再創佳績。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府培訓基層選手及社會體育績優選手，落實多元體育政策，不僅每年補助明仁及大倫國中各50萬元發展籃球運動，去年苗栗縣長徐耀昌更透過人脈向企業家引介認養，今年明仁國中及大倫國中傳統勁旅雙雙進入JHBL國中甲組籃球聯賽8強，6日徐耀昌前往學校為選手勉勵打氣，期許展現平日訓練成果，勇奪佳績。

109學年度JHBL國中甲組籃球聯賽總決賽7日點燃戰火。縣府教育處指出，大倫國中、明仁國中從2004年迄今，已創下連續17年晉級8強決賽的紀錄，也是非6都縣市參賽的最佳紀錄，尤其，107學年度明仁男籃、大倫女籃更奪下雙料冠軍，在每年的聯賽中，都被視為強勁的對手。

6日徐耀昌授旗晉級8強的明仁國中男籃、大倫國中男女籃球隊，並與苗栗市長邱鎮軍、贊助廠商允將建設董事長張志豪、盛華人力董事長林正雍致贈加菜金，為即將出征的2校球隊打氣加油。

明仁國中指出，此次參賽的男籃隊，兩大將為193公分的陳均維及145公分的李喬雋，身高相差將近50公分，其中，李喬雋在8年級時就升為正式球員，拿到屬於自己的JHBL球衣，陳均維在聯賽複賽期間，每場球賽都有得分、籃板「雙十」的突出表現，令人驚豔。

大倫國中男籃183公分的主將林現惟平均每場賽事得分高達28分，根據目前統計數據顯示，他為JHBL男生得分排行榜第1名，被評為今年度最強國中生；176公分的女籃主將米靖恩平均一場助攻9.2次，每場抄截6.6次，是JHBL女生助攻王、抄截王。

徐耀昌表示，明仁國中、大倫國中籃球隊是苗栗的驕傲與榮耀，希望球員們再接再厲，展現訓練成果，續創佳績，為縣、為校爭光。

(中時 )