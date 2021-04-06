盧秀燕等人實地了解學員打掃環境、清潔烘焙工場、清洗食材備菜及盥洗用水情形。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕今天特到大型社福機構「台中愛心家園」，了解節水及應變措施，關心身障學員用水儲水狀況。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕今天特到大型社福機構「台中愛心家園」，了解節水及應變措施，關心身障學員用水儲水狀況。（陳世宗攝）

中央宣布台中6日起實施「供5停2」分區限水。市長盧秀燕特到大型社福機構「台中愛心家園」，了解節水及應變措施，關心身障學員用水狀況。盧秀燕表示，針對醫療、教育、社福3大系統，市府優先調度水資源提供使用，並持續盤點各機構用水情形；市府將持續蒐集民意、為民發聲，希降低民眾用水不便。

台中市愛心家園園長陳怡君帶領下，盧秀燕等人實地了解學員打掃環境、清潔烘焙工場、清洗食材備菜及盥洗用水情形；關心停水期間，愛心家園使用替代水源或改用擦拭清潔環境，暫停清洗志工背心、洗車、盥洗室自動沖水功能、洗衣機與高耗水量設備等運作，減少用水量。

盧秀燕說，中央宣布台中實施供5停2分區限水首日，全市已設置347處供水點提供民生用水；因限水關係水源無法無止盡供應，在水源調度上，市府將醫療、學校、社福等機構列為最優先供應用水的對象。今日特到台中較大型的社福機構「台中愛心家園」視察。

盧秀燕說，園方因應限水調整相關作業，例如食材選擇上，以大黃瓜取代需要大量用水清洗的大型葉菜，她肯定園方整體備水狀況良好；市府會持續盤點各機構供水情形，如有額外需要幫忙將即時提供協助。

盧秀燕表示，「供5停2」連停2天，民眾反映希望改為「供5或供4停1」，因水塔通常足以因應1天停水，但連停2天就得多買水桶儲水，會造成較大的用水衝擊及額外開銷。地方可配合中央停水，但希望不要連停2天；盼中央能有所調整，並與地方事先溝通，減少限水對市民的影響。

社會局長彭懷真指出，愛心家園提供日間服務、庇護工廠、早期療育、職業訓練、就業輔導、輔具服務等，最高1天使用者近500人，單日用水量近25噸；因應限水園方貫徹分級用水，廁所改使用地下水；園方也提醒工作人員和學員節約用水，自行攜帶飲用水。

(中時 )