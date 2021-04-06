不少人都會希望在春暖花開的春季脫單，但與其將就交往，還不如慎選真愛！搜狐網命理專欄點名，白羊座、獅子座、天秤座及水瓶座的女性看待愛情總是最謹慎，不會輕易進入一段關係，就算單身多年也不願意隨便湊合。

▍1. 白羊座

白羊座女性個性開朗開明，但她們對待感情的態度卻相當嚴謹，在戀愛這件事情上，她們格外認真，寧可一直單身也不願意隨便湊合，「不將就」是白羊女對戀愛的態度，仔細觀察可發現，白羊女單身的比例很高，因為她們認為「湊合」是對自己人生的不負責，也是對其他人的不尊重。

▍2. 獅子座

獅子女有著霸道的姿態，總把自己當成唯一的女王，她們很懂得善待自己，單身一個人並不會因為孤單而情緒暴躁，她們一直都很驕傲，堅信自己能夠等到心儀的另一半，所以她們在白馬王子出現之前依舊很有個性，始終優雅保持單身。

▍3. 天秤座

天秤是一個很理性的星座，她們可不會隨便找人戀愛，雖然她們享受被人追捧的感覺，但是那些人並不能讓她們完全滿意的話，她們就會一直維持單身狀態，天秤女認為，與其找一個不符合內心理想的人談戀愛，還不如單身更加自由自在。

▍4. 水瓶座

水瓶座的人天生擁有清晰的邏輯思維，且不分男女個性都十分傲嬌，在單身的時候更可以體現。當他們一個人的時候，看起來無比瀟灑，總是很明白自己想要的是什麼樣的感情，他們即使單身也不會湊合，更不會在曖昧的階段就呈現苦苦相逼的狀態，一定比普通人更瀟灑。

(中時新聞網)