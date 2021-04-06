富邦悍將目前先發輪值主要為3洋投2本土，不過日前富邦將游霆崴先放下二軍，輪值少一人較難應付本周五戰，投手教練吳俊良透露目前周日先發有3人選，游霆崴剛好那天可以上一軍，也可以從二軍拉上江國豪，同時不排除洋投羅力要投一休四。

游霆崴在3月31日對上中信兄弟先發5局拿勝後，隔天就先下二軍，不過都有隨隊練習，球團有計算好周日剛好滿10天可以升一軍，將是那天的先發人選，吳俊良說，「也可能羅力投一休四，但也要看他今天先發狀況，考慮因素很多。」

除了游霆崴、羅力以外，富邦球團也有考慮讓在二軍調整的江國豪上一軍，他在春訓狀況調整還沒到位，因此沒進到開季名單，不過目前已經開始在二軍出賽，2場先發分別是2局失2分、3.1局失2分，漸漸調整中，吳俊良說，「江國豪上周二、日有先發，均速都有145、146公里，就看他這幾天狀況，也是有機會讓他周日先發。」

此外日前洋投邦威因為手抽筋突然傷退，總教練洪一中表示休息一下就可以，去年也有類似情況，而索沙則因左膝傷勢下二軍，目前仍隨隊治療，但目前還沒開始練投。

(中時 )