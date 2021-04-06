美女主播鄭亦真早前因為邊吃漢堡邊播報新聞在網路上爆紅，又有「漢堡主播」的封號。然而她昨(4日)深夜就突然在臉書上自爆因為被週刊拍到，與小10歲外形神似霍建華的國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯姐弟戀，原本想順勢公開，不料去去男方家中，才意外得知對方竟已有正牌女友。對此，副主委藍恭唯今發表道歉聲明，並表示請辭義務副主委乙職。

鄭亦真今表示，昨天原本只是想告知藍恭唯有關被媒體拍到一事，沒想到卻在對方的房間見到另一名已經交往半年的女友，鄭亦真表示對方看起來很年輕，而且自己大哭的時候，這名女子還主動拿衛生紙給她、安慰她，「我哭了很久，原本以為走過來的會是藍恭唯，沒想到是她，我立刻說對不起，介入你們的感情，因為藍恭唯一直說他是單身。」

藍恭唯聲明全文如下：

首先向各位愛護我的長官們和媒體朋友，致上最高的歉意。

在台灣遭逢408重大傷亡事故的當下，卻為了我個人私事佔用了媒體資源，我真的很抱歉！臺灣目前最重要的新聞不是我，也不該是我。

同時，我對鄭亦真小姐致上最高的歉意，這件事之後我會更加謹言慎行，深刻檢討，再次對所有關心的朋友深感抱歉。

最重要的，身為國民黨內湖區義務副主委，這次因私領域造成大衆觀感不佳，向努力為黨付出的同仁深表歉意！我已經主動向區黨部說明具體狀況，同時先行請辭義務副主委乙職，重新規劃對黨正向的活動，以彰顯對黨之忠誠，謹此聲明。

(中時新聞網)