因列車受損，試圖將車廂置入鐵軌慢慢拖，所以脫離隧道的作業時間，相當緩慢。（王志偉攝）

交通部常務次長兼鐵路局代理局長祁文中受訪表示，目標盼能在午夜12時前，把第8車廂拖出隧道口。（王志偉攝）

發生嚴重傷亡事故的台鐵太魯閣列車，經過連日漏夜搶修，今天下午3時20分已從隧道內拖出第7節車廂，不過列車破損脫軌，台鐵工班人員設法將列車導入鋼軌，慢慢拖拉，速度緩慢，交通部常務次長兼鐵路局代理局長祁文中表示，最後一節第8車廂已支離破碎，幾乎成「廢鐵」，希望能在午夜12時前，利用「綑綁」方式拖出隧道，盡快清除現場。

台鐵列車意外發生第5天，相繼從隧道拖拉出破損車廂，並拖往和仁車站暫時放置，昨午夜又從隧道內拖出第6節車廂，今暫時放置在鐵道路線旁空處，等待新的「轉向架」運抵裝上，才能復軌拖曳離開。只剩7、8車廂仍在隧道內，工程班人員清除破損pc軌部分，也針對車廂底沒有鋼軌部分進行鋪設，並動用大型機具以鋼索吊掛、柴油機車頭牽引方式，試圖脫出受損車廂。

交通部常務次長兼鐵路局代理局長祁文中表示，每一節車廂撞擊損壞不一，脫離作業也不同，經過一番波折，今下午3時20分第7節車廂好不容易拖出隧道口，因檢視第7節車廂有機會復軌、拖離現場，所以工作人員才試圖將車廂置入鐵軌，用機車頭拉出隧道，但每次拖拉20公尺就要檢視車廂狀況，因此速度緩慢。

祁文中表示，第8節車廂因直接撞擊，已不像一個車廂完整形狀，車廂支離破碎，外觀只剩四分之一，幾乎成了「廢鐵」，沒有傳動軸、轉向架，只能用拉的方式帶出，由於第8節車廂離隧道口北端大約僅100多公尺，稍早請消防局協助進行車廂切割支解的，並設法進行處理運離，希望能盡快把隧道裡面的車廂清除完畢。

祁文中表示，在清理第7車、第8節車廂現場時，有看到零星行李，但都已由鐵路警察處理。

今天上午，卡在第6節車廂、最後一位脫困罹難者莊建致的家屬，來到事故現場進行招魂，家屬悲慟連聲哭喊要罹難者跟隨回家，而另一位罹難者葉冠霆家屬也到場，家屬們悲慟哭喊要罹難者跟隨回家，場面令人鼻酸。

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(中時 )