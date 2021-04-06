胡宇威、曾沛慈事隔12年再合作新戲。（林淑娟攝）

孫可芳、胡宇威、曾沛慈、吳岳擎合作新戲。（林淑娟攝）

胡宇威、曾沛慈、孫可芳、吳岳擎6日出席新戲《親愛的亞當》卡司發布會，被問起拍攝至今最深刻的一場戲，胡宇威與曾沛慈都說是吻戲，曾沛慈笑說她每次拍吻戲都會心想該怎麼辦：「要不要太投入？太投入怕被認為熱情！後來策略就是順其自然」，很佩服胡宇威說「不要想，親下去對了」，他就是用專業態度處理，「一喊Action，他就親下去」。胡宇威笑說，他當時都聽到曾沛慈的心跳撲通撲通。

曾沛慈說，這也是她拍過吻戲最多的一部戲，親完確實有噗通噗跳心動的感覺，「畢竟我生性害羞」，但瞬間想到「他是胡宇威」，就沒事了，「他不是我的菜，我們認識太久，看太久了，就像哥兒們一樣」。兩人因為認識12年之久，已經很熟悉，曾沛慈笑說，「我們連拍吻戲也沒有特別做口腔清潔保養，感覺好像滿親切的！也不臭啦，就是一些細胞、口水的味道。會憋氣，因為怕有水蒸氣，也真的吻滿久的」。導演廖士涵則補充：「吻到剪接師都說心動了！」且事後還補拍更多唯美畫面，但好笑的是，第二次補拍時，原來的公車站牌竟然不見了。

胡宇威之後還要挑戰一場深潛的戲，水性不錯的他，透露過去曾有一次深潛水險些發生意外，所以有點害怕潛水，「當時沒做足夠訓練就被教練拉下去，他覺得沒什麼好怕，我又會游泳、只要正常呼吸就好，但下愈深視線愈暗，到底之後，呼吸有點無法控制，愈吸愈快，那次之後就會潛水有點恐懼，這次要正視面對，也希望不要影響自己往後人生」，但另一個棘手挑戰，是服裝師為他準備的潛水防寒衣是兩截式，而且非常緊，穿上去感覺快窒息，穿上時整個人像海狗，最誇張的是上衣要從胯下繞過去，「呈現丁字褲的狀態，卡很大，還要挪來挪去」，而且脫時很難脫掉，心想「這是在弄我嗎」。最近除了要練習穿防寒衣，也要練習潛水，至於心理調適的部分，「要碰了才知道，目前還是會出現一個畫面，光愈來愈暗」。

胡宇威與孫可芳劇中角色是被創造出來的「基因編輯寶寶」，擁有凡人沒有的人生天賦，被問如果可以基因編輯，最想有什麼天賦？天馬行空的胡宇威想要有翅膀，一直幻想要拍科幻片的孫可芳則想要獲得超人類的功能；身材高挑的曾沛慈則說「想變矮」， 還透露自己認真查過怎樣才能變矮，因為她人生最大困擾就是會「不小心長高」，常常有很久沒見的人會問「妳是否又長高」，會不斷造成她的恐慌。

她說自己直到大學時還在長高，當時幾乎一學期長高1公分，「5年前最後量身高時，大概174公分」，她覺得小鳥依人的感覺比較好，身高高的女生就被認為很堅強，「我就想要很柔弱啊！大學時一群人出去玩，每個女生都有人幫忙搬行李，只有我沒有人幫忙，就算心情不好時，也被認為是堅強的女性。反正我就是想要『求關注』啦！你們真的不懂，身高高的女生，無法談戀愛，我覺得165公分差不多」。

(中時 )