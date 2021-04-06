桃園市楊梅區公所6日上午舉行新任區長邱世源宣誓就職暨交接典禮，並由副市長高安邦擔任監誓人及主持人、民政局長陳靜航擔任監交人，楊梅區新任區長邱世源宣誓就職並接下印信，承接未來推動區政業務的使命。前區長羅國裕則卸下區長職務邁入退休生活、回歸家庭。

桃園市政府為了促進與區公所的人才及業務交流，所以建立區長輪調的機制。楊梅區是著名的客家庄，融合客家、鄉村、鐵道的生活文化，也是人口成長快速的行政區，兩年前任命行政資歷豐富又是在地人的羅國裕擔任區長一職。

交接典禮上一片離情依依，公所人員把握最後時間與羅國裕合照留念。羅國裕表示心中只有滿滿感謝，身為在地人，擔任公職28年來盡心盡力，不留一絲遺憾，此次申請退休為考量家中父母身體欠佳，去年底便向市長市長報告，希望未來楊梅在新區長上任後能有大發展、大進步。

新任區長邱世源畢業於國防大學運籌管理學系，曾任台大醫院附設醫院新竹分院主任、市府民政局專員、科長等職務，經驗豐富，擔任監誓人的高安邦期許邱世源未來發揮所長，承上啟下擔任市府與區里間溝通的橋樑。

高安邦表示，區政是市政的延伸，邱世源具有豐沛的行政歷練，資歷完整且勇於任事，也深受地方信賴，未來將在新任職務上繼續發揮所長，積極配合市府推動各項建設，讓在地展現不同風貌，為地方做出更多貢獻。

(中時 )