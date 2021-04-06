連鎖壽司餐廳舉辦名字有「鮭魚」即免費用餐活動，吸引全台300餘人改名，現象被稱「鮭魚之亂」，社會評價兩極，卻宣傳效果十足；為鼓勵閱讀，新北市立圖書館延續「鮭魚」熱潮，即日起名字有「新北市立圖書館」其中任1字，並借閱1本書，即可晉升為VIP讀者，可享1次借書30冊的優惠。

新北市圖表示，為提升閱讀風氣，故借鏡「鮭魚」熱潮推出趣味的「書圖同歸」閱書活動，即日起至15日止，召集名字裡有「新北市立圖書館」中任何1字的讀者，只要借閱1本以上實體書或視聽資料，持身分證件及借閱證至櫃台申請，核對無誤即可升級為VIP帳號。

市圖指出，1995年聯合國教科文組織為鼓勵閱讀、促進出版和版權，將每年的4月23日訂為World Book And Copyright Day「世界書香與版權日」，故本次活動核准的VIP帳號，將於23日統一開通權限，權限開放至今年底。

市圖表示，4月是「書」的月份，4月1日為International Edible Book「國際吃書日」，愛書人在這一天用食材製作書本造型的料理；2日是童話大師安徒生的生日，也是「國際兒童閱讀日」；12日的D.E.A.R Day， 「Drop Everything and Read Day」意思是拋開一切，只有閱讀；接著就是23日的「世界書香日」，整個月都充滿書香。

詳細活動訊息可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

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