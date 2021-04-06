「2021全運會在雲林」，雲林縣長張麗善（前右二）前往北港朝天宮引燃聖火母火。（張朝欣攝）

「2021全運會在雲林」將於本月17日開幕，雲林縣長張麗善6日前往北港朝天宮參拜祈求平安順利，並接引朝天宮萬年香火，帶至虎尾布袋戲館進行引燃聖火儀式，將於7日展開全中運全台聖火傳遞旅程，首站為嘉義市，隨後以逆時針方向進行8天的全台及離島聖火傳遞，15日回到雲林繞行各鄉鎮市。

2021年全國中等學校運動會聖火引燃儀式，6日於虎尾鎮布袋戲館前廣場舉行，由雲林在地的口湖國中扯鈴社、雲火INFERNO火舞團、雲啟武育武術隊熱場，隨後張麗善與教育部體育署署長張少熙共同持氣柱槍引燃聖火，交由崇德國中聖火隊，為「全中運在雲林」揭開序幕。

張麗善表示，睽違34年，雲林縣今年再度主辦全中運，各項競賽將於本月17至22日陸續登場，她特地到北港朝天宮引燃聖火母火，交由聖火隊到各縣市邀請大家來走訪雲林，15至17日聖火隊將回到雲林縣，前往各鄉鎮市通知鄉親來為雲林選手加油打氣。

張麗善說，全縣所有鄉親都將用熱情的心迎接全台1萬7000多名選手，並透過8鄉鎮18個比照奧運規格的場館，提供選手表現最佳自我的舞台，雲林縣已設定20金目標，希望能創下佳績，讓雲林運動上場。

雲林縣政府指出，為加強防疫確保選手在安全環境下大顯身手，觀眾進入比賽館場採實名制、量體溫及酒精消毒，並全程戴口罩，單一出入口配合企業捐贈的5座防疫智能潔淨門，確保大家都能獲得最佳防護。

另外，縣環保局也於11處室內比賽場館設置13台「室內空氣品質連續自動監測儀器」，一旦室內二氧化碳及PM2.5濃度超過警示值，工作人員會立即執行應變措施改善空氣品質。

(中時 )