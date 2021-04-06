士林地檢署主任檢察官陳彥章至汐止分局授課。（汐止警分局提供）

為有效壓制於街頭、夜店、KTV等場所聚眾鬥毆情形，去年1月15日修正公布刑法第149條及第150條，針對公共場所妨害秩序犯罪強化打擊，強化偵查技巧及加強蒐證妨害秩序聚集目的以提高案件起訴及定罪率。

新北市汐止警分局分局長陳朝特邀士林地檢署主任檢察官陳彥章授課辦理講習，教導員警「公然聚眾」構成要件定義及執法蒐證重點及執行技巧，增進員警執法程序正義及概念，以有效制止街頭暴力事件。

本次講習由汐止分局偵查隊及各派出所正副主管、資深帶班員警及新到任員警參加，授課內容以「行為構成要件、蒐證及筆錄詢問重點及判例研討分析」為主軸，陳主任檢察官以檢察署及法院實務判例，分析案件構成要件，並說明實務執行時蒐證重點及筆錄詢問技巧，為參訓同仁解除疑惑，增進執法能量，也期望藉由幹部指導監督基層員警工作方法，以提高案件起訴及定罪率，藉以打擊街頭不法暴力滋事案件。

(中時 )