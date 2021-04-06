台鐵太魯閣號2日於花蓮大清水隧道發生事故，導致上百人死傷，衛福部也為此設立「衛生福利部賑災專戶」，提供民間團體、一般民眾捐款。但有媒體人指出，此次事故實屬人禍並非天災，是可以向廠商、政府究責的，但政府過去將高雄氣爆善款部份亂花未予專款專用，讓不少人心生觀望，對此次又募款，有媒體人認為，其實背後有2大目的，且說白了是「政治募款」。

有媒體人6日在臉書「逆風的烏鴉」發文指出，政府發動捐款，目的可能沒大家想得這麼單純，這次太魯閣號出軌，衛福部幾乎在第一時間就公佈了捐款帳號。然後包括蔡英文、蘇貞昌院長等大官，也捐出一月所得響應。但到底需不要捐款？

台鐵太魯閣號出軌現場照。（圖/本報資料照，鄭任南攝）

「逆風的烏鴉」認為，簡單說，他看不到任何必要性，因過去大型天災像是地震、海嘯、颱風之類的造成重大傷亡，捐款是絕對必要的。因為受害者可能家破人亡，財產付之一炬。而且因為是天災，也可能求償無門。至於相關基礎設備損失，因為是天災，很難歸咎給誰，所以捐款也可以作相對應的使用。

但是太魯閣號這種意外，生命損失固然很大，但很難說達到類似上述天災讓人家破人亡的情況。縱使真的有人因為這次災害失去家庭經濟支柱，陷入生活困境，也應該是針對個別情況勸募，不是統一發起。

「逆風的烏鴉」認為，在可以向廠商、政府究責的情況下，募來的錢要花到哪裡，問題也很大。過去「高雄氣爆事件募了45億，後來根本到了隨便亂花的地步」，他認為一個重要原因就是「根本花不完」。另一個例子是「八仙塵暴」事件，這個例子要勸募，正當性縱比不上天災，但因為燒燙傷的特殊性，恐怕真的不是賠償可以做得到，仍稍稍有正當性。

但這次的勸募，是完全沒有正當性的。為什麼這麼做？他認為動機有二。第一，是責任分攤。當一個人捐款的時候，常常是認為自己應該盡社會責任。而當大家把意外事件放大到「必須盡社會責任」的時候，就意味這是整個社會的問題，不再是單一政策問題。如此一來，對於對政府究責的聚焦當然就小多了。

第二個，是利用「正向力量」對抗「批判力量」。這一招，其實在這幾年很常見。尤其是在防疫期間，捐口罩、我ok你先領等等，都是類似的操作。大部分的人不會反對捐款(儘管不一定會捐)，而捐款的正面風向形成，就很容易產生「大家都在努力救災、幫助受難者，你卻在批評」的風向。如果操作得當，就可以把批評的聲音壓下去。簡單的說，這就是一場「認知作戰」，政府結合側翼，利用民眾的單純和愛心，來對抗批判的聲音而已。

(中時新聞網)