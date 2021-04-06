台鐵408次太魯閣號發生半世紀以來最嚴重交通意外，一名坐在第4車的倖存乘客，事後形容事發當時車廂內的情況，並PO出車票及事發當時車廂內一片混亂的照片，他用「地獄」來形容此起彼落的尖叫聲跟哭聲，是他這輩子聽過最淒厲的。

原PO昨天在網路論壇《Dcard》表示，4月2日搭上台鐵408次4車40號，不同於平日他都是預訂早上8點從台北往花蓮的自強號，這次清明連假，他比平常早了30分鐘到車站排隊買票，原本還慶幸自己竟然買到了座位，誰也想不到，現在看到「4月2日408次太魯閣列車4車40號，售價440元」的車票資訊，這串文字將令他永生難忘。

原PO指出，他在聽到「下一站，花蓮站」的廣播聲後就睡著了，突然一陣緊急煞車，正當他疑惑之際，一股滔天巨浪般的力道席捲而來，他被超大的煞車慣性翻到空中，直覺的本能告訴他躲進行李架，之後隨著巨大的撞擊聲及車廂磨擦隧道的地鳴聲，所有的行李灑落一地，他說當時此起彼落的尖叫聲跟哭聲，是他這輩子聽過最淒厲的。

原PO形容，幾秒鐘的時間像千百年之久，地鳴聲、尖叫聲不停迴盪著，當列車停下時，他趕緊看了看四周，部分乘客也從驚嚇中慢慢轉為呆滯，車廂內一片狼藉，電力系統故障，沒有燈、沒有空調，空氣中瀰漫著電路板的燒焦味，讓他滿是驚恐，深怕汽油、機油引起爆炸，還好沒有。

原PO說，這時他才注意到有個女生的尖叫聲一直都沒有停過，在靜止的空間中顯得格外淒涼。突然一句「幫忙救人！」將大家拉回神，車廂間的門已經變形，第一排的兩位乘客被門跟椅子夾住，沒有了生氣，只剩下第二排的女孩整條腿卡在變形的門中還在哭喊，眾人上前合力拆門，嘗試將車廂間的乘客拉出，但事與願違，這時聽到有人說「他們已經OHCA(到院前心肺功能停止)了，活的先救」。

原PO說，當他聽到這段無奈又失望的話語時極度心寒，但確實是事實，於是轉身幫忙旁邊的女孩，他拿起車窗擊破器敲碎了左右各兩片窗戶通風，燒焦味才稍微散了一點，這時車廂內已經調適好的乘客紛紛加入救援行列，無法進入前排的便用手機手電筒提供照明。

原PO指出，約莫十分鐘後，終於將卡在門間的女孩救出，他看到變形的車門與車廂間的兩位乘客，似乎在睡夢中已斷了氣，表情不痛苦，他說也許這是最好的離開方式，在沒有恐懼的情況下解脫。隨後，後門被手動拉開，他們沿著鐵軌向隧道外移動，這一刻才如釋重負。

接著他們循著避難人潮的路線，到集中區等待接駁車，聽到後面車廂的乘客們還惦記著自己的行李及錢包，抱怨事故影響行程，剛從地獄般場景回來的他，心情五味雜陳，他說回想起出事的當下，心情還是難以平復。

原PO說，沒想到第一次在Dcard發文，就是這麼沉重的話題，他用他僅有的詞彙去詮釋當下的情況，希望看到這篇的人能好好愛周圍所愛的人。

貼文一出，瞬間湧入8千多人回應，網友紛紛留言，「要不是你的照片，我們真的無法知道衝擊力到底有多麼巨大，當下的大家一定都很驚恐，祝逝者安息，傷者早日康復，也祝原PO身體順利恢復」、「願死者安息，我們都能好好珍惜活著的時間」、「辛苦了...我們真的要好好珍惜生命，祝平安」。

(中時新聞網)