苗栗縣水情吃緊，6日頭份、竹南等地實施供5停2方式供水，台灣電力公司苗栗區營業處提醒，停水期間沒有切開電源，會導致用電設備空轉損壞，還可能影響用電安全，提醒民眾要小心注意。

6日頭份、竹南等地進入分區供水，區分為甲、乙區，甲區停水時間為每星期二的0時至星期三的24時，乙區停水時間為每星期四的0時至星期五的24時。

台電指出民眾若有裝抽水馬達，應於停水期間將電源關閉，以避免馬達空轉燒損，亦可請合格水電行裝設停水停止裝置，在進水管沒有水時，就會切開馬達供電電源，一直等到進水管恢復供水才會重啟馬達，如此將可避免馬達空轉。

家中若有電熱水器及飲水機，則須注意儲熱桶水量及安全閥，避免產生因安全閥故障導致空燒損壞，停水期間如發現水量不足時，務必記得要將電熱水器電源關閉。

台電提醒，大樓若有裝空調系統，也須注意相關冷卻系統冷卻水塔進水流量，停水期間若水量不足，無法供應空調系統冷卻使用時，記得要將空調系統電源關閉，避免造成空調系統空轉燒損。

(中時 )