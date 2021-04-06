儘管3月中旬美中阿拉斯加會談的氣氛顯得箭拔弩張，但是美國智庫與對華事務專家何瑞恩(Ryan Hass)仍認為，這樣的氣氛沒有改變美國國務卿布林肯的對華政策核心，即「在應該的時候競爭，在可以的時候合作，在必要的時候對抗」，雙方仍是一種「競爭性相互依存關係」，但他的看法在外交政策圈也受到不少挑戰。

《美國之音》指出，布魯金斯學會外交政策項目資深研究員、前美國國家安全委員會中國、臺灣及蒙古事務主任何瑞恩認為，中國的行為或許會更加突出兩國之間的競爭和敵對，但是並沒有徹底改變兩國間「競爭性相互依存」的本質。這一理念框架來源於他3月出版的新書《更強：在「競爭性相互依存」的時代調整美國的對華政策》，不過在外交政策領域也有專家並不完全認可他的觀點。

報導指出，何瑞恩分析對美中關係出發點，就是「美國始終處於更強的地位」。他在書中做出對比，列舉中國近年來經濟飛速增長背後的脆弱性，包括人口紅利下降、債務水準上升、地緣政治衝突上升等等。相較之下，美國世界第一的經濟地位依然難以撼動、擁有全球35%創新專利、最強大而廣泛的聯盟、領導多數國際組織等等。

何瑞恩認為，美國政界近年來過於關注和誇大中國的優勢，而忽略了中國的劣勢，陷入了美國前國防部長施萊辛格(James R. Schlesinger)所說的「巨人恐懼症」，這往往會造成偏頗和扭曲的觀點，從而導致糟糕的政策。

普林斯頓大學政治學和國際關係學教授范亞倫(Aaron Friedberg)則指出，相比誇大中國威脅，他更加擔心人們小瞧或者忽視中國的野心。中國各個方面發展都十分迅速，它企圖在經濟、科技和軍事上取代美國或改變某些地區，美國不能安於現狀，不能因為一直是第一，就想當然地以為永遠都是第一。

何瑞恩在書中指出，美中兩國都想避免與對方發生直接軍事衝突，為此美國應該讓中國認清界限，哪些地方中國可以爭取更多的權力而不損害到美國的核心利益，哪些地方不能。

他說，「中國想成為富裕、強大和受人尊敬的國家；他們希望自己核心利益得到承認，他們希望在國際體系中得到接受和尊重。」2008年美國爆發金融危機，北京則成功舉辦奧運會，中國政界人士和知識份子產生「中國應該崛起」的想法。當時在北京擔任外交官員的何瑞恩回憶說：「一些熟人告訴我，中國不會再把美中關係當作師生關係，總的來說，我得到的印象是中國不再隱藏自己的野心，中國的時刻已經到來。」

何瑞恩為此提出「競爭性相互依存」的理論框架，即「競爭性」依然是關鍵，但「依存性」也不可避免。美國和中國的規模、目標以及不同的政府體制，必然會存在緊張關係，但這種關係將是競爭性的，不是敵對性的。在共同面臨的最緊迫的問題上，除非找到協調各自努力的方法，否則將無法取得進展。

普林斯頓大學教授范亞倫認為保持競爭與合作間的平衡會非常艱難，因為美中關係合作的基礎和前景正在迅速消失，尤其是在阿拉斯加會談之後。「合作很難，因為中共政權咄咄逼人，不僅是針對美國，也廣泛針對自由民主世界。」

何瑞恩強烈反對重走「冷戰」路線，以及拿「大國競爭」為外交政策的核心。他認為「正義對抗邪惡」的二元論不僅會帶來資源分散，和與盟友產生齟齬的風險，還會加劇與北京之間的緊張關係，強行推行西方模式亦不可取。他說，「在美國替中國人民決定其政治制度變化的能力上，我們應該保持一定程度的謙遜，這並不意味著當中國的行為破壞或威脅我們的利益或價值觀時，我們會停止大聲疾呼。但是，我們不能決定中國的命運，正如他們不能決定我們的命運。」

(中時新聞網)