幫服務對象清潔身體時可改以擦澡，並善用拋棄式的濕紙巾。（家寶社會福利慈善事業基金會提供）

若非必要，限水期間需要用水的拖地等家事清潔可視情況決定是否暫停。（家寶社會福利慈善事業基金會提供）

水情持續吃緊，中苗地區本週開始「供5停2」措施。但生活總歸要過，對獨居、失能、衰老的鄉親來說，即使水停了，居家服務也停不得。財團法人台中市私立家寶社會福利慈善事業基金會指出，每週2天的限水期間，居家服務員該如何調整服務，協助這些弱勢朋友的渡過限水難關？

家寶社福基金會說，身處照護最前線，與案家（服務個案及家屬）的「溝通」本就是居服員的基本功。分區限水是不得已的，居服員應事先向案家充分說明情況，服務難免因限水而調整，請大家共體時艱。也可請案家事先準備好限水期間會用到的物品，以協助居服員在限水期間能順利工作。例如，雖然案家家裡儲水容器可能有限，仍請案家儘量事先儲水。

家寶社福基金會指出，洗衣服是相當耗水的家務，若非必要，不建議在限水期間洗滌一般衣物；至於必須經常更換的貼身衣物，可暫時著用拋棄式／免洗貼身衣物。限水期間若要保持長時間臥床者的床具清潔，可使用拋棄式床單、中單、枕套，這類物品可在醫療器材店購買。

備餐部分，可請案家在限水前1日先把菜洗好，並先準備好所需的水；面對牙齒不好的老人家，建議可煮鹹菜粥、大雜湯／麵之類的料理，也可減少烹飪與事後洗碗盤的用水量。

家寶社福基金會表示，平常習慣淋浴的服務對象，自然應改為舀水沐浴甚至更省水的擦澡。而居服員在為服務對象餵食、換藥、清理排泄物時，用過即丟的濕紙巾是相當好的選擇，避免毛巾沾污後仍須用水清洗。

針對如廁與環境清掃，應協助服務對象如廁後，除了案家的儲水外，居服員可先將沐浴、洗碗等較不髒的廢水儲備起來，利用廢水沖馬桶。至於拖地、擦拭家具等需要用水的打掃服務則視情況決定是否暫停。

(中時 )