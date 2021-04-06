先鋒材料科技及新北產業園區忠孝公寓大廈管理委員會，提起訴訟請求法官判令環保署，命令北市捷運局於本案判決確定前，不得實施「台北捷運系統環狀線建設計畫」中「北環段原Y19站至Y19A站」範圍內的開發行為，但遭駁回。

台北高等行政法院裁定指出，就環境管制機制「永續健全」之角度來看，司法就個案過早介入乃至越權表態，可能提早形成了特定民眾與環保主管機關間之對立，降低其關照社會多元價值，從事不同立場民眾與開發單位間良性溝通及互動工作之可能，於環境保護目的之達成，並非福祉。

合議庭指出，本件聲請人在今年3月3日向環保署提出公民告知，但未等待60天告知期滿，就在3月19日向法院提起本件假處分聲請，自屬無理由，應予駁回。

合議庭表示，本件公民告知屆期，環保署如有疏於執行情事，聲請人得再次為假處分聲請；環保署已為相應的行政調查，聲請人向法院提起假處分聲請，迫使環保署就特定立場之民眾訴求及司法調查分別回應，只是干擾並壓縮行政決策之形成空間及時程。

(中時 )