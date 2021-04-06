日本桌球天后福原愛與江宏傑驚傳4年婚變，早前她更被日媒揭露已悄悄搬離位在東京、也是昔日帶高帥男回來過夜的住處，已全面停工的她，更不排除將該房產賣掉，減輕經濟壓力。稍早，又有日媒報導曝光福原愛因為不倫事件付出的代價，更以「全部都失去了」來形容她的慘況。

福原愛自從被爆出與高帥男在橫濱約會兼過夜後，就再也沒有公開露面，形同全面神隱，上週更爆出高帥男其實是已婚人夫身分，讓福原愛得知自己被騙後，徹底崩潰，至今已經無法相信任何人，整個人相當憔悴。

週刊《女性自身》今日更進一步指出，福原愛已悄悄搬離位在東京的住所，也是昔日帶高帥男回來過夜的愛巢，更不排除將此房產賣掉，以減輕自己的經濟壓力。據悉，福原愛目前身上有7400萬日圓(約1907萬台幣)的房貸，按照福原愛正常的收入水準，這筆貸款對她不是負擔，然而她因不倫事件導致全面停工，經濟狀況大不如前，只能無奈拋售房產。

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原本是天之驕女的福原愛，因為不倫事件重創其日本國民女兒形象，感情、工作兩頭空，還得面臨賣房窘境，可說是十分狼狽。據ETtoday報導，更有日媒以「全部都失去了」來形容她目前的狀況，連桌球界的友人也不忍，勸她與江宏傑復合，畢竟她就算留在日本也不會有工作邀約了，回到台灣至少還能跟孩子生活。

(中時新聞網)