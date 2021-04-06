美容保養品牌ANNAEVERYDAY以代理韓國知名保養品牌秀吾XOUL起家，不斷與韓國頂尖實驗室團隊合作，追求讓女生們活得有魅力、專注生活，並且懂得品味各種細節。官網上以每個月僅開放特定期間購買的銷售方式引發討論度，目前販售的新品主要有極致淨化賦活呵護淨水濾芯、鑽白光感溫和植萃護齒牙膏、以及淨光聲波煥透矽膠潔膚機，主打季節限定的極致潔淨體驗，在家就能擁有SPA等級的療癒享受。

刷牙、洗臉、洗頭都需要用到水，水質更直接著影響膚質及後續保養。因此，品牌特別研發「極致淨化賦活呵護淨水濾芯」，簡單就能組裝在現有的蓮蓬頭上，可以去除自來水中的殘留餘氯和銹水雜質，還添加了珍貴的海藻醣保濕精華，幫助肌膚形成鎖水膜保濕明亮 ，同時，一顆濾芯中就含有37,000mg的維他命C，另添加牛奶精華粉末讓美白的需求也照顧到了，可清除老廢角質、滋潤嫩白肌膚，讓沐浴成為最頂級的療癒享受。

極致淨化賦活呵護淨水濾芯。（圖／品牌提供）

極致淨化賦活呵護淨水濾芯徒手就能安裝在蓮蓬頭上。（圖／品牌提供）

每天要用的牙膏也有新選擇，ANNAEVERYDAY和韓國頂尖藥廠實驗室團隊及韓國秀吾總公司實驗團隊合作，聯合研發出「鑽白光感溫和植萃護齒牙膏」，香氣是獨家特調南非國寶茶香加上清新薄荷香調，擁有四種有效安全護齒成分以及八種天然植萃成分，能強化牙齦牙齒並且預防牙周病，抑制牙菌斑緩解牙結石，其中溫和無刺激的優質研磨配方，能有感亮白牙齒，使用低氟量的專業鑽白牙膏，全家都能安心使用。

鑽白光感溫和植萃護齒牙膏。（圖／品牌提供）

鑽白光感溫和植萃護齒牙膏有綠茶、鼠尾草、 洋甘菊、 葡萄柚籽等八種天然植萃提取成分，具抗氧化、抗菌效果，有效維持清新口氣。（圖／品牌提供）

許多台灣女生喜歡用洗臉機加強清潔，ANNAEVERYDAY所推出的「淨光聲波煥透矽膠潔膚機」，從機台設計到包裝的每個細節，都近乎苛求嚴格把關，花費近1年半的時間，獨立開模調色14次，終於開發出這款獨家訂製專屬頂級瑰粉色，小巧精緻攜帶方便，夏季來臨是女孩們必備的美容神器。採用醫療用抗敏矽膠材質，細緻柔軟不傷肌膚，透膚聲波震動清潔技術，以最溫柔高效的方式有效減少毛孔黑頭粉刺堆積，符合人體工學臉部角度薄型切面設計，零死角的幫助清潔臉部每個角度，一次將汙垢、油脂、殘留彩妝全都清潔乾淨，就算放在浴室也不用擔心潮濕發霉的問題，還有正負各7檔的強度模式可調節，能依照不同的需求來做設定，可重複循環充電使用，免去更換電池的麻煩。

淨光聲波煥透矽膠潔膚機。（圖／品牌提供）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得鑽白光感溫和植萃護齒牙膏*1

★公佈時間 ｜ 2021/4/14

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)