「路透社」報導，一艘近250公尺長的義大利油輪，在行經蘇伊士運河時疑似發動機發生故障，讓當地交通遭遇延誤，管理當局正緊急處理此狀況。

根據航跡紀錄網站「MarineTraffic」和「TankerTrackers」，243公尺長、42公尺寬的義大利油輪「Rumford」在行經蘇伊士運河南部時發生發動機故障，在運河中央動彈不得，打亂當地交通狀況。

不過蘇伊士運河管理局（SCA）告訴「路透社」，其派出「Tim Hope」和「Mosaed 3」兩艘拖船前去協助後，故障的Rumford僅影響運河航運約10分鐘，目前「已經解決」。TankerTrackers網站也在推特上表示，Rumford雖一度陷入困境，但「已再度開始北上」。當地新聞媒體「Elbalad.news」則指出，Rumford正被拖曳至避難灣，將在該處修復其動力設備。

(中時新聞網)