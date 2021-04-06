（第一銀行文教基金會展出「紀實詩篇」個展，展出藝術家、國立臺灣藝術大學校長陳志誠(中)與第一銀行董事長邱月琴(左)、第一銀行總經理鄭美玲(右)共同合影。圖／第一銀行提供）

第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度，第116場展覽特別邀請國立臺灣藝術大學校長陳志誠，展出「紀實詩篇」作品，歡迎各界蒞臨欣賞。

陳志誠兼具藝術家、教授、策展人、外交官、文化政策研究與實踐管理者等身份，曾任職巴黎臺灣文化中心，長期致力於臺、歐藝術文化交流工作，並獲頒法國藝術及文學勳章。2015年接任國立臺灣藝術大學校長後，陳志誠除在文化行政管理與政策實踐之外，在藝術教育領域方面，特別著重創新啟蒙教學，培養專精且跨界之T型全方位藝術人才。

本次「紀實詩篇」展出作品題材以史詩巡禮，紀實為手法，真實紀錄了陳志誠在海外期間的所見所聞，從臺灣寶島出發，飛越西伯利亞，遇見阿爾卑斯山即到了人文之心的歐陸，呈現真實世界所描繪的人文地圖，第一銀行文教基金會誠摯邀請各界蒞臨欣賞，循此文化旅程，一同探討人文史詩的真實世界，透過靈思、意志、創作穿梭文明浩瀚。 展覽地點為第一銀行總行1樓大廳(臺北市重慶南路一段30號)，展覽日期為2021年4月6日至4月27日，展覽時間為每週一至週五9：00至15：30止。

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