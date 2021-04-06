證期局公布最新2021年第一季上市櫃財報狀況，至2021年3月31日，已有兩家KY公司慘遭下市、停止交易。證期局副局長蔡麗玲指出，康友-KY已在2021年4月1日下市，而淘帝-KY4月7日已停止交易，若10月8日前無法如期補交109年度財報，11月也將面臨下市命運。

蔡麗玲指出，康友是因為2020年第二季開始就沒有申報財報，因此在2021年4月1日下市；淘帝-KY則僅是沒申報2020年年度財報，在今年3月18日變更交易、4月7日停止買賣，依法規，若淘帝6個月後還是無法補交財報，最快11月將下市。

儘管康友已下市，但針對康友未交財報、內部稽核計劃缺失，證期局也對康友負責人連開三張罰單，罰鍰達192萬元。證期局指出，康未依規定期限（補行）公告申報2020年8月份至2021年2月份營運情形，處康友公司為行為負責人新臺幣72萬元罰鍰、未依規定期限（補行）公告申報2020年第2季、第3季及2020年度財務報告，處新臺幣72萬元罰鍰、未依規定期限（補行）申報2020年內部稽核人員進修情形、內部稽核計畫執行情形及2021年度稽核計畫，處新臺幣48萬元罰鍰。

證期局指出，截至2021年3月31日，上市（櫃）公司應申報家數共計1,736家（含第一上市櫃），除第一上市公司康友-KY（6452）及淘帝-KY（2929）未如期出具109年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

蔡麗玲指出，上市公司（不含第一上市公司）2020年度累計營業收入新臺幣32兆2,673億元，較去年同期增加3,443億元，成長1.08％；稅前淨利為2兆8,097億元，較去年同期增加5,009億元，成長21.70％。

蔡麗玲分析，2020年度獲利成長主要是半導體業受惠於5G應用及高階運算需求持續成長而提升獲利；電腦及週邊設備業因疫情帶動居家辦公，刺激筆記型電腦及伺服器需求增加；航運業因缺櫃供給吃緊，加上填補庫存需求使運費價格上漲所致。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）2020年度累計營業收入2兆1,973億元，較去年同期增加526億元，成長2.45％；稅前淨利為2,225億元，較去年同期增加374億元，成長20.21％。

蔡麗玲分析，2020年度獲利成長主係半導體業因5G行動通訊需求，客戶拉貨動能放大，產能利用率提升；生技醫療業因部分公司本期認列採權益法投資之損益增加；電子零組件業因疫情、宅經濟及居家辦公影響，市場需求成長所致。

(工商 )