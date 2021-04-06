（中華郵政推2款媽祖出巡黃金鑄錠。圖／中華郵政公司提供）

配合民間重要宗教活動媽祖出巡，中華郵政公司特以「臺灣民俗活動郵票（上輯）」之10元圖案為題材，訂於4月6日發售媽祖出巡黃金鑄錠2款集郵商品。

一、媽祖出巡黃金鑄錠：材質為含金千分之999.9，重量10公克，尺寸22.7×20（毫米），最大鑄造數量3,000枚，每枚售價新臺幣2萬3,000元。

二、媽祖出巡黃金鑄錠典藏版：材質為含金千分之999.9，重量壹台兩（37.5公克），尺寸34×30（毫米），最大鑄造數量1,000枚，每枚售價新臺幣7萬6,800元。

中華郵政公司表示，本系列商品委請中央造幣廠承鑄，呈現細膩且多層次的雕刻技術，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號之精美說明卡，極具紀念意義與工藝價值，珍藏、餽贈兩相宜，商品數量有限，可至全國各地郵局窗口或郵政博物館洽購。

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