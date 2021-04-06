桃園女子去年想和黃姓男友分手，結果竟被男友銬頭、手，關在房內強暴，還從桃園載到宜蘭某廢棄建物。雙方雖一度復合，女子又想分手，更遭男友關起凌虐、強暴，黃男遭桃園地院依1次強制性交罪及3次加重強制性交罪，判他19年2月。

女子去年1月想和男子分手，卻遭男友持槍恐嚇「你想自己有事還是家人有事？」，還鎖在房內性侵。並對雙手雙腳上銬。女子為想逃脫，拿筆在房門後以注音寫「叔叔救我他瘋了」，請求黃男父親協助。

黃男雖沒發現，但仍打算把女子載到宜蘭某廢棄建物綁住。去宜蘭途中，黃男忘了帶其中1把鑰匙，還把女友子連著手銬帶到鎖店解鎖。

後來女友雖短暫複合，但3月時又想分手。黃男因知道女友兼職網拍，還假裝自己是叫「貝卡」的女生，佯稱要找女子面試網路直播，說會由「培培經理」接送。雙方約好時間後，黃男為了再度綁住女子，在桃園蘆竹找到1棟廢棄建物，花了1周時間，在內裝門板、門鎖、隔音泡棉，還在牆上索好鐵鍊、鎖頭等，

黃男並向友人借車，又偷其他汽車車牌，懸掛在友人汽車上，並頭戴假髮，身穿長裙，與女子相約在機捷A21站，女子上車後，雖然沒有發現所謂的「培培經理」就是前男友。但女子一直在用手機，黃男以為東窗事發，便自行表明身份，還搶走女子手機。女子雖試圖抓方向盤並按喇叭，卻遭黃男拿電擊棒攻擊，女子不堪遭虐，最後只好乖乖被綁住。

女子被送到預先準備的廢棄建物內，被脫下褲子，以鐵環、鎖頭綁住女子雙手、雙腳及頭，黃男若離開建物，擔心女子呼救，還會用毛巾塞住女子嘴巴。去年3月28日，黃男解開女子身上的鎖，逼女子為其口交，他認為女子不夠認真，還拿假陰莖逼迫女友，最後對女友強暴。後來女子不堪疲勞睡著，又不顧女子說「我不想要」，再度強暴得逞。

隔天黃男又想要，女子雖哀求「子宮很痛，很不舒服」，但還是被黃男強暴。因黃男猜想女友家人已經報警，便到中壢承租套房，把女友裝在行李袋中想轉移地點，但員警已經掌握黃男身份，隨即將他逮捕，還起出近20萬現金，員警也趕緊將傷痕累累的女子送醫。

男子被逮後，假意配合員警拿丟棄的車牌，卻用上廁所理由逃跑。桃園地院審理後，黃男雖否認犯行，但法官認為他涉犯1次強制性交罪及3次加重強制性交罪，重判他19年2月，目前已經上訴到高等法院。

(中時 )