中天漢堡主播鄭亦真6日受訪，談及誤當小7歲的30歲國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯小三一事，對於男方聲明：「我對鄭亦真小姐致上最高的歉意，這件事之後我會更加謹言慎行，深刻檢討，再次對所有關心的朋友深感抱歉。我已經主動向區黨部說明具體狀況，同時先行請辭義務副主委乙職，重新規劃對黨正向的活動，以彰顯對黨之忠誠。」她認為完全感受不到歉意，「裡面完全沒有提到他女友，只是在做秀，超後悔認識他」。

鄭亦真以「從要曝光戀情的天堂摔到十八層地獄」形容心情，有媒體5日來詢問兩人戀情進度，沒想到她因與藍恭唯失聯而直接去對方家，卻發現他有女友，「他可能沒想到會有被抓包的一天，我已經很給他面子，以我的腿力可以踹開房間，但我沒有，那天他只穿內褲，原本還約我晚上出去，但打了2、30通電話都找不到人，所以才去他家，難怪他每天都很累，因為要約會兩個女生」。她特別感謝中天新聞，「公司說我是鄭亦真，充滿正義的鄭亦真，揭發這件事是正確的」，她曝同事在辦公桌放滿食物無聲安慰，相當暖心。

鄭亦真坦言近期以工作為主。（中天新聞提供）

事實上，先前早有預兆，鄭亦真曾在藍恭唯家裡看到自己常用的沐浴乳，「想說男生怎麼會使用花香？他還說是媽媽、姊姊的」，最荒謬的是，三人對質當天，他竟還問：「怎麼說比較好，還是我們公開？」她認為他只想選他自己，所以氣到哭。但整件事，她認為他女友更可憐，「她從頭到尾超震驚，不知道發生什麼事情，我第一感到抱歉，第二也希望她趁早認清這個人」。

鄭亦真曾帶藍恭唯參加弟弟的變裝派對，當時弟弟對藍的評語沒有很好，但覺得姊姊開心就好，她表示：「此生不要再見他（藍恭唯），該聊的都聊完，但大家可以不要下議會霍建華嗎？你們有想過霍建華感受嗎？請尊重霍建華本人。」她發現自己誤當小三的隔天仍敬業工作，短時間想先沉澱一下，以工作為主。

(中時 )