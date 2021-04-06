GIS-KY 第一季營收年增11.35％ 19:002021/04/06 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 GIS-KY業成（6456）6日公布2021年3月份自結合併營收為107.06億元，較前一月份增加67.45％，較去年同期增加12.47％。2021年第一季合併營收為252.07億元，較前一季減少33.43％，較2020年同期增加11.35％。 凱美首季營收衝歷史第三高 年增94.34％ 中菲行3月營收年增40.9％ 首季營收年增66.4％ (工商 ) #GIS-KY #較前 #增加 #第一季營收 #業成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》中菲行Q1營收創次高 年增66.4％ 11:092021/04/06 財經 《其他股》jpp-KY首季營收3.63億元 年增7.69％ 17:062021/04/06 財經 海悅國際首季營收12.35億元 年增129.3％ 18:212021/04/06 財經 《資訊服務》聚碩第1季合併營收年減7.42％ 17:402021/04/06 財經 《化工股》材料3月營收創新高 Q1年增2成 17:402021/04/06 財經 《半導體》宏捷科3月營收締逾5年高 Q1年增3成 14:502021/04/06 財經 健椿3月營收創單月新高 第一季創同期新高 17:422021/04/06 財經 中華精測公布3月營收3.51億元 09:002021/04/06 財經 《電子零件》立凱-KY首季營收年增38％ 客戶測試擴大 16:322021/04/06 財經 《電子零件》群光最強Q1 營收年增近4成 15:072021/04/06 財經 《半導體》威剛3月營收創31月新高 Q1逾7年高 15:072021/04/06 財經 財經熱門新聞 台股沒漲完 散戶注意：金融股跳過 這3種股票抓緊 - 財經 車用晶片荒有解 瑞薩替代工廠找到了 - 財經 飆上16600 散戶這回吃掉外資？搶5檔漲價股別被洗掉 - 財經 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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