GIS-KY業成（6456）6日公布2021年3月份自結合併營收為107.06億元，較前一月份增加67.45％，較去年同期增加12.47％。2021年第一季合併營收為252.07億元，較前一季減少33.43％，較2020年同期增加11.35％。

凱美首季營收衝歷史第三高 年增94.34％
中菲行3月營收年增40.9％ 首季營收年增66.4％

(工商 )

#GIS-KY #較前 #增加 #第一季營收 #業成