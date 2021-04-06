（悠遊聯名卡幫你加油，天天最高5％回饋。圖／悠遊卡公司提供）
悠遊聯名卡的持卡人有福了。悠遊卡公司針對悠遊聯名卡推出長期回饋方案，持聯名銀行發行的悠遊聯名卡至全台可使用悠遊卡扣款的加油站，單筆加油金額滿百元，即享有5％回饋，每卡每季回饋上限100元。
悠遊聯名卡擁有廣大卡友，至今流通卡量超過1,900萬張，合作銀行多達25家，幾乎每家銀行發行信用卡時，都會記得加上悠遊卡這個相當方便的功能。
為了嘉惠廣大卡友長期以來的支持，悠遊卡公司特與各大發卡銀行合作，自4月1日起至12月31日止，持聯名銀行（永豐銀行不適用本活動）發行的悠遊聯名卡（含悠遊Debit卡、悠遊金融卡），在全台可使用悠遊卡扣款的加油站（含統一精工加油站、台灣中油、台糖加油站、台亞加油站、全國加油站）單筆加油金額滿100元，即可享有5％回饋，每卡每季回饋上限100元，額滿為止。
凱基銀行熱烈響應也加碼優惠，持今年新申辦的凱基銀行悠遊聯名卡扣款加油，自4月1日至9月30日還可再享3％回饋，累計可拿8％回饋，3％加碼回饋每卡每季回饋上限100元。
(工商 )
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