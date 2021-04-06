台鐵太魯閣號2日發生出軌事件，導致多人死傷。衛福部社工司日前為回應民眾愛心，特別開設募款帳戶，卻引發外界反彈。衛福部長陳時中今日傍晚突然現身疾管署，說明募款情形，截至今日中午共募得2億元，衛福部也將成立捐款管理及監督委員會，下周就會開會，提供社工公正人士討論。

陳時中表示，社會各界的愛心很多，截至今天中午，衛福部共募得2億捐款，接下來也將成立捐款管理及監督委員會，預計下周開會，現在正在擬定款項的使用方向和內容，希望委員會成立就提出來給社會公正人士來討論。

對於外界的反彈聲浪，陳時中解釋，成立帳戶的是因為大家想要展現社會愛心，政府有妥善處理的責任。另根據以往經驗，若沒有政府出來，就容易有奇怪的勸募，導致情況更混亂。為了避免混亂，才出面做這件事。

陳時中表示，捐款管理及監督委員會召集人是次長李麗芬，基本上各部會有牽涉到的都會邀集一起來就不同的面向來做考慮。 社會公正人士的組成則有法律界人士、會計、社福、心理、醫師等，幫大家思考傷者、亡者有什麼需要。

對於募款專戶的開放時間，陳時中表示，尚未定案，會就使用方向決定後，訂出募款目標，以及帳戶預計要開到多久。他也強調，來自社會的愛心，需要來自社會的監督力量，才是比較公平的。行政單位要把幕僚作業做好，讓公正人士一起討論。

(中時 )