痛心花蓮太魯閣出軌 周遊捐60萬慰勞消防弟兄

台鐵太魯閣號408車次(2日)發生撞車嚴重意外，釀成50死、200輕重傷的悲劇。對此，名製作人周遊悲痛不捨，號召北市明星獅子會會長李麗莎，率領全體獅友36萬元；另玲瓏心基金會會長張瓊玲(明星獅子會創會長)發起玲瓏心姐妹們致贈新臺幣24萬元，兩會齊力捐助60萬元加菜金，以感謝花蓮縣警消弟兄站在第一線救災。

名製作周遊(中)、名導演李朝永(左)及明星獅子會會長李麗莎(右)，率領全體獅友不到一天就募得60萬元。(照片/游定剛 拍攝)

平時致力於公益活動的戲劇教母周遊，得知太魯閣出軌事件後，第一時間便決定出錢出力。周難過表示救災真的非常辛苦，不僅要跑在第一線，還要克服心理以及情緒的障礙。周遊也透露，其實在前幾天有捐了１輛消防勘災車給花蓮縣消防局，沒想就立刻派上用場。周坦言，事發當天就號召獅友捐款，雖然捐的錢不多，但大家都是拋磚引玉，不到一天就把錢湊齊，還超出原先預計的50萬元。

導演李朝永表示，看到新聞畫面相當不捨，救難人員是最辛苦的，要鑽到一般人不敢去的地方，心理都需要很大建設，那是要很有勇氣的。而明星獅子會會長李麗莎則表示，才剛去花蓮回來沒多久，就發生這樣的事，讓人情何以堪。在朝永總監愛心感召下，大家不分你、我彼此，火速將慰問金湊齊。最後，周遊向記者透露，過陣子英勇的警、消弟兄心情較平復後，再帶藝人去表演、慰勞，讓歡樂抹去些傷痛的陰影。

(中時新聞網)