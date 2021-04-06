新北市漂流豬檢出非洲豬瘟，嘉義縣已全面警戒中，防疫視同作戰。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新北市漂流豬檢出非洲豬瘟，嘉義縣已全面警戒中，防疫視同作戰。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新北市漂流豬檢出非洲豬瘟，嘉義縣已全面警戒中，防疫視同作戰。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

日前新北市萬里海域漂流死豬被驗出非洲豬瘟陽性反應，引發豬農憂慮，嘉義縣家畜疾病防治所已籲請各養豬農戶加強消毒防疫作為，嚴格禁止人員參訪，一旦飼養豬隻出現健康異常狀況，務必立即通報家畜所即時處置，全力阻絕病毒入侵。

4月4日在新北市海域發現的海漂豬，檢出非洲豬瘟呈現陽性，中央已啟動緊急應變措施，並針對該區域鄰近11家豬場進行疫情訪視，目前豬隻健康無異常，已採樣送驗中，家畜所指出，非洲豬瘟病毒特色就是對環境的抵抗性頑強，能在自然環境下殘存很長時間仍具傳染力，豬隻致死率幾乎達到100％，且能透過各式汙染物如運輸車輛、工具、人員進出移動、生豬運輸，以及肉製品進行傳染。

世界各國對於非洲豬瘟聞聲色變，在亞洲目前只有台灣尚未感染，雖然台灣是海島國家，四周有海洋阻隔，但對新北市是一大警訊，被視為病毒已悄悄的來到家門口！提醒各養豬農戶，一定要加強人車管制，大家一起努力加強防疫並提高警覺，防疫視同作戰。

(中時 )