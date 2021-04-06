今年清明節連續假期第一日，發生震驚全台的重大事件，一列台鐵太魯閣號408車次，從和仁隧道出來之後撞上掉落在軌道的工程車，導致列車出軌撞上清水隧道口，成為台鐵歷年最嚴重意外，釀成50死211人輕重傷，至於為何台鐵發包的工程沒有圍籬，負責人李義祥也被爆多起爭議，台鐵內控儼然成大問題。

對此，景文科大財金系副教授章定煊在臉書表示，他的本業其實是內部稽核，後來才改房地產，並有約15年經驗，看到這次重大事件，心裡感觸很深，認為台鐵高層若不能好好正視問題，只是換局長、換部長，一樣對台鐵道安抱持疑慮。

章定煊指出，從目前的狀況來看，問題出在2個方面：一是不合格的廠商借牌就能取得工程，另外一個是發包工程的工地管理問題。逆流上推，一個是採購中廠商管理問題，一個是招標管理問題，另一個是工程管理的問題。

若再溯源，就是風險評估問題。章定煊認為，風險評估有沒有把不合格廠商借牌、低價競標、甚至可能圍標，以及工地管理失當進而引發事故的風險做確實的評估，並建立內部控制程序。

再往上推，管理階層到底有沒有把內控當作一回事，努力的建立內部控制制度，並落實內部控制制度執行，還是管理階層只是把內部控制制度當作自找麻煩的事。

章定煊坦言，公共運輸是涉及大眾人身安全的事，人命關天，把內部控制制度當作麻煩事的管理階層，根本沒有資格在這樣的單位工作。如果管理階層很認真的推內控，有借牌的廠商直接拉黑掉不讓他投標、發包單位跟內部稽核，三不五時到工地逛逛，要求做好自己監督與外部監督，要求落實工地安全管理，發現是借牌與違規施工就立刻解約，若以上內控都能做到，這場悲劇有很大機會可以避免。

章定煊指出，台鐵需要重建、重視內控的管理階層，建立具有強大稽核能力的總管理處，引進專業團隊重新檢討制度，若只想換局長、部長，以後還是不會搭台鐵。

(中時新聞網)